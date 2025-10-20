Reggina: crisi senza fine, numeri impietosi e società nel silenzio

Otto punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Un dato che da solo basta a raccontare il momento drammatico della Reggina. Allora la squadra di Pergolizzi faceva discutere e attirava critiche, oggi quella di Trocini sta semplicemente crollando. Solo due vittorie, altrettanti pareggi e quattro sconfitte. Sette gol realizzati, otto quelli subìti.

Gli amaranto, per il terzo anno consecutivo in serie D, stanno battendo ogni record negativo. Le prestazioni sono imbarazzanti, i risultati disastrosi. La classifica parla chiaro: zona playout piena, con una squadra che non dà alcun segnale di reazione.

La società, chiusa nel silenzio da oltre un mese, non ha ancora preso decisioni. L’ultima volta che ha parlato è stato dopo il derby perso con il Messina, e lo ha fatto male, scaricando di fatto la responsabilità sul gruppo squadra. Da lì in poi, il vuoto.

Il risultato delle mancate decisioni, è arrivato dal campo: una settimana dopo, al “Granillo”, una sconfitta senza attenuanti contro la Vigor Lamezia. Una partita senza anima, senza idee, senza orgoglio.

I tifosi hanno perso la pazienza. Contestazione durissima, senza sconti per nessuno: dirigenti, allenatore, giocatori. Ci si aspettava una reazione immediata da parte della società, ma ancora non si hanno notizie in merito a quello che si intende fare, resta da capire cosa accadrà nelle prossime ore. Qualcosa dovrà cambiare, inevitabilmente. Intanto mercoledì la Reggina tornerà in campo per la Coppa Italia contro la Nocerina. Chi ci sarà seduto in panchina?