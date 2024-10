Reggina, Don Zampaglione: ‘Gallo ama Reggio ed i tifosi’

Il Natale ormai è alle porte…. In quanto sacerdote e tifoso della squadra amaranto vorrei fare alcune riflessioni e il mio augurio per Natale. Il mio primo pensiero è per la SQUADRA: la Reggina è una FAMIGLIA che forma UOMINI. La famiglia Reggina (a partire dall’allenatore) tende a trasmettere valori ai giocatori che servono a renderli responsabili in campo e fuori. In questa prima parte del campionato abbiamo visto e notato che i giocatori amaranto sono UNITI e COMPATTI in campo e fuori.

Auguro a questo gruppo di mantenere questo spirito di “compattezza”, del “volemose bene”, sempre!!!! (Solo se un gruppo è unito si possono raggiungere obiettivi e traguardi importanti).

Il secondo pensiero è per la dirigenza: Abbiamo un amministratore unico, il signor Gallo, che se fosse per lui, già avremmo “calpestato” da tempo i campi dell’Olimpo del calcio, che AMA questa città, i tifosi ed è attento a tutto ciò che concerne la Reggina. Il signor Gallo ha fatto tanto e tanto fara’ per la Reggina!!!

Al presidente Gallo, a tutta la dirigenza, agli addetti ai lavori, bisogna dire una parola (formata da sei lettere): GRAZIE!!!

Il terzo pensiero è per i TIFOSI… E’ tornato finalmente l’entusiasmo al Granillo. Si è riaccesa la “fiammella” del tifo. In tantissimi ogni qualvolta gioca la Reggina sono presenti allo stadio.

La curva Sud è sempre la “più bella del mondo”…. NON FERMIAMOCI!!! I tifosi sono “l’arma in più” per raggiungere l’obiettivo. Continuiamo a riempire lo stadio. Ci vogliono (mi auguro in tempi brevissimi) 20.000 CUORI AMARANTO per spingere la squadra verso la vittoria finale.

Infine l’AUGURIO (visto che è Natale) per tutti voi: Buon Natale!!! Ricordo a tutti che: “E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano… E’ Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. E’ Natale ogni volta che permetti al Signore di riconoscerLo per donarLo agli altri”.

P.S.: Vi auguro di accogliere Gesù-Bambino nella “culla” del vostro cuore. BUON NATALE!!! Don Giovanni Zampaglione

