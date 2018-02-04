Reggina-Fondi, le formazioni ufficiali: Maurizi cambia in difesa
Reggina pronta ad affrontare il Fondi al Granillo: Maurizi conferma la formazione prevista ma sceglie Auriletto in difesa al posto di Laezza
04 Febbraio 2018 - 14:08 | di Pasquale Romano
Reggina pronta ad affrontare il Fondi al Granillo, gli amaranto vogliono proseguire la striscia positiva iniziata a Catanzaro nell’ultimo impegno del 2017. Maurizi conferma la formazione prevista alla vigilia, eccezion fatta per Auriletto preferito in difesa a Laezza. Le formazioni ufficiali:
Reggina (3-5-2) – Cucchietti; Pasqualoni, Ferrani, Auriletto; Hadziosmanovic, Marino, Fortunato, Castiglia, Armeno; Bianchimano, Sparacello.
Fondi – Elezaj, Maldini, Quaini, Addessi, De Martino, Ricciardi, Mastropietro, Vastola, Galassò, Nolè. Paparusso.
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