Reggina, Girasole: ‘Sto male guardando la posizione in classifica’

Intervento a radio Febea del difensore Domenico Girasole: “L’inizio del campionato non è stato come lo aspettavamo, ma con la Sancataldese siamo tornati la Reggina con quello spirito battagliero che serve questo per vincere il campionato, è fondamentale pareggiare l’aspetto agonistico per uscire vittoriosi da campi come quelli di San Cataldo. Mi fa stare male essere in questa posizione di classifica, dobbiamo pedalare e lavorare perché c’è tanto lavoro da fare“.

Molte sconfitte sono figlie di tanti aspetti, tranne Favara le altre sconfitte sono arrivate in maniera rocambolesca, decise da episodi. Non deve essere un alibi, dobbiamo analizzare le partite e capire gli errori, ma il percorso è ancora lungo e dobbiamo crederci. Mi dispiace per mister Trocini, abbiamo lavorato due anni e mezzo insieme, non meritava un epilogo del genere. Mister Torrisi ha martellato tanto sull’atteggiamento, lui da fuori vedeva cose che dall’interno non si avvertivano. Lui ha spinto sull’aspetto mentale a San Cataldo si è visto qualcosa in più sotto questo punto di vista. Ci abbiamo messo tanto impegno, ma è solo l’inizio della scalata.

Dobbiamo centrare l’obiettivo, per noi vale davvero tanto. Chi per un motivo e chi per un altro ha a cuore il raggiungimento dell’obiettivo. Noi ci crediamo, dobbiamo remare tutti nella stessa direzione. I tifosi? Da un lato li capisco, è il terzo anno di D e per una piazza come Reggio non è accettabile, però dobbiamo essere anche noi bravi a dare qualcosa in più per farli ricredere. Faremo del nostro meglio per dare una mano all’unità di tutte le componenti”.