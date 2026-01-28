Reggina, il DG Praticò: ‘Abbiamo i migliori calciatori under del girone’

A pochi giorni dalla sfida contro il Savoia, il DG della Reggina Giuseppe Praticò ha parlato a Gazzetta del Sud: “I campani hanno qualità. È un avversario tosto, ma anche noi stiamo bene come dimostrano le nove vittorie consecutive. Quando a Reggio tutte le componenti sono unite, mi riferisco ai tifosi, alla società, alla stampa, al gruppo squadra e allo staff tecnico, si ottengono sempre grandi risultati. Stiamo facendo un percorso importante che mi auguro ci porti dove desideriamo. La proprietà, sin dal primo giorno, opera e programma come se si trovasse nel professionismo.

I mesi iniziali

“Nessuno si aspettava un avvio del genere con la rosa messa in piedi. Nelle ultime giornate, vi è svolta una statistica, sono scesi in campo otto-nove undicesimi arrivati dal mercato estivo, a conferma della bontà della nostra campagna acquisti. Sapevamo che prima o dopo saremmo venuti fuori. Abbiamo, a mio parere, i migliori calciatori under del girone. Lagonigro, Rosario Girasole, Macrì, Palumbo, Distratto, Chirico e Pellicanò sono un valore aggiunto e mister Trocini è riuscito a valorizzarli inserendoli”.

L’impatto di Torrisi e il segreto della rinascita

“È un tecnico dalle grandi capacità motivazionali, oltre che bravo sotto l’aspetto tattico. Con il suo staff lavora giorno e notte, studia, si aggiorna e questo è uno dei motivi che lo hanno spinto a sedere al “Sant’Agata”, anche per stare accanto ai giocatori. Ho tanta fiducia nel suo operato”.