Reggina: l’assenza di Ragusa riporta Palumbo al suo ruolo naturale

“AS Reggina 1914 comunica che il calciatore Antonino Ragusa è stato sottoposto a intervento chirurgico per la riduzione della frattura scomposta della clavicola destra, rimediata durante la gara con il Ragusa.

L’intervento è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà nei prossimi giorni il percorso di recupero e riabilitazione previsto dallo staff sanitario amaranto”. Questo il comunicato diramato in mattinata dalla società, riguardo l’infortunio occorso all’esterno Ragusa.

Si è capito subito che il problema era serio, tanto che il calciatore è stato costretto ad uscire dopo pochi minuti dall’inzio del match dal campo. Tempi di recupero non definiti, ma sicuramente saranno minimo due i mesi e forse più in cui Ragusa non sarà a disposizione del tecnico. Per fortuna in quella zona di campo c’è abbondanza e qualità, oggi il suo sostituto naturale è Edera che tra l’altro sta giocando una buonissima prima parte di stagione.

L’alternativa all’ex Torino, adattabile anche sulla corsia opposta è il giovane Palumbo che Trocini ha impiegato e adattato nel ruolo di terzino destro. Il giocatore ha risposto con impegno, dedizione e sacrificio, pur evidenziando delle difficoltà, mostrando di essere decisamente più a suo agio in occasione della partita di Coppa Italia contro il Sambiase, schierato nel tridente offensivo. La perdita di Ragusa è pensate, ma crediamo si possa attendere il suo recupero senza grosse preoccupazioni.