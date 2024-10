Reggina: Manuel Sarao è amaranto. Il comunicato ufficiale

Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Manuel Sarao. Il calciatore si trasferisce in riva allo Stretto a titolo definitivo, legandosi al club amaranto con un contratto fino al 30 giugno 2021.

Manuel Sarao nasce l’11 ottobre del 1989 a Milano. La sua carriera parte dal basso. L’attaccante muove i primi passi in Serie D, dividendosi fra Trezzano, Gallaratese, Seregno, Gozzano e Lecco. Il Carpi (Serie B) nel 2013 lo mette sotto contratto, prima di girarlo nuovamente nella quarta serie, al Savona.

Il primo anno tra i professionisti sarà con la casacca della Giana Erminio (2014/15). Nelle stagioni successive gioca per Lumezzane, Catanzaro, Monopoli e Virtus Francavilla. Proprio in biancazzurro disputa la sua migliore annata in termini realizzativi, mettendo a segno 11 reti.

Negli ultimi sei mesi Sarao ha indossato la maglia del Cesena, collezionando 20 presenze tra campionato e coppa, gonfiando la rete 4 volte. Da oggi entra a far parte della famiglia Reggina.

Leggi anche