Reggina: mister Marchionni indica i tempi di recupero per Franchini e Reis

Nel comunicato diramato dalla società riguardante le dichiarazioni del tecnico Marchionni in presentazione alla sfida con il Trapani, si parla anche dei quattro calciatori fuori per infortunio, due dei quali sono romai pronti al rientro. Così l’allenatore amaranto: “Franchini e Reis sono sempre più vicini al ritorno ma anche stavolta non faranno parte dei convocati. Non avremo con noi nemmeno Pellicanò e Palmieri, i quali stanno proseguendo nel loro programma di recupero”.

Reis salvo imprevisti dovrebbe tornare a disposizione per la sfida di domenica 11 ottobre contro la Vibonese, molto probabile sia così anche per il centrocampista Franchini, ricordiamo uno dei pezzi pregiati del mercato estivo amaranto.