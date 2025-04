Girasole, Ndoye e Renelus con i piccoli calciatori per il ‘Memorial Thomas Bartuccio’

Palloncini, partite, la torta e tanti amici per ricordarlo nel giorno del suo diciottesimo compleanno

Si è svolto il primo Memorial Thomas Bartuccio, l’evento organizzato dall’ASD Pro Pellaro in collaborazione con la famiglia di Thomas. Si sono svolte le gare, ovviamente non agonistiche, per ricordare Thomas nel giorno del suo diciottesimo compleanno, con la partecipazione di Team Futura, Reggina 1914, Pro Pellaro e Pellarese.

Emozione e commozione prima delle gare

Prima del fischio d’inizio, si è tenuto un momento religioso per ricordare chi era Thomas. Diciotto palloncini bianchi sono volati in cielo con un cuore rosso e la scritta “Thomas”.

Erano presenti i giocatori della Reggina Domenico Girasole, Bertony Renelus e Mamadou Ndoye, che sono stati presi d’assalto dai tanti bambini e genitori per autografi su fogli, scarpe, magliette e altro ancora.

Premiazioni, ricordi e un momento conviviale

Al termine degli incontri si è svolta la premiazione di tutti i team partecipanti. A dirigere le gare è stato l’arbitro Giovanni Dascola.

Erano presenti anche i presidenti di tutte le squadre, che hanno rivolto un messaggio a Thomas. Subito dopo, la mamma ha donato una targa ricordo al presidente della Pro Pellaro, Nunzio Praticò, per ringraziarlo della sua gentilezza e della fattiva collaborazione.

Il tutto si è concluso con un momento conviviale: un rinfresco per tutti i bambini che hanno preso parte al Memorial, nella bellissima struttura dello Sporting Club Bocale, diretta con maestria da Ninni Squillace.

A seguire, il taglio della mega torta offerta da Carmen e Caterina. La mamma di Thomas ha tagliato la torta insieme ai calciatori della Reggina presenti. L’intera giornata si è conclusa brindando ai 18 anni di Thomas, come lui li avrebbe voluto festeggiare.

Appuntamento al prossimo anno per la seconda edizione.

Un ringraziamento speciale va a tutte le aziende che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.