Reggina, mister Torrisi: ‘Non giudico il lavoro degli altri, ma…’

Lungo intervento del tecnico Torrisi a radio Febea, di seguito alcuni passaggi: “La squadra aveva e ha bisogno di risultati, questa è l’unica medicina. I ragazzi si sono messi a disposizione sin dal primo giorno, ma le vittorie aumentano la disponibilità al lavoro. La squadra fisicamente sta molto male, domenica ho dovuto fare tre cambi su richiesta e questo ovviamente condiziona il piano gara.

Leggi anche

Sia Laaribi che Blondett avevano chiesto il cambio ma non li ho potuti sostituire per evitare di rimanere senza sostituzioni. Non giudico il lavoro degli altri ma dati di fatto dicono che esiste un problema atletico e anche con la Nocerina Rosario Girasole, Porcino e Mungo hanno chiesto di essere sostituiti, altri hanno accusato crampi.

Leggi anche

Ho una mia idea di calcio, domenica si è vista qualche modifica intanto sul piano dell’atteggiamento, per il resto ci vorrà almeno un mese per vedere i primi risultati. Il gol era uno schema preparato in settimana, i ragazzi corrono e rincorrono recuperando molti palloni. La Reggina deve avere sempre tanti uomini nell’ultimo tratto di campo. Ci sono giocatori di caratura importante, l’obiettivo è portare qualità posizionale e numerica. A prescindere dal sistema di gioco, Distratto e Palumbo non li avrei cambiati con nessun Over, sono ragazzi che vanno spronati e seguiti”.