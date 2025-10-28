Reggina: mister Torrisi e l’analisi su alcuni singoli. Chiarimenti su Blondett

Nella lunga intervista rilasciata a radio Febea, mister Torrisi ha parlato anche dei singoli e delle difficoltà di alcuni calciatori: “Blondett è un giocatore forte con tanta qualità ed elemento importante per la squadra. In settimana non è stato benissimo, aveva un problema al flessore e alla schiena, ha dato la dospinibilità e lo ringrazio. Neppure Adejo stava bene, debilitato da un virus intestinale, ma in partita è entrato benissimo.

Porcino a sinistra può fare tutti i ruoli, tatticamente è giocatore assai intelligente. Grillo in questo momento non ha sprint ed esplisività, caratteristiche che in campo gli fanno fare la differenza“.