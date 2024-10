Reggina: la prima novità ufficiale, arriva Antonio Tempestilli

Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver affidato il ruolo di Responsabile del settore giovanile, del Centro Sportivo Sant’Agata e del calcio femminile al Sig. Antonio Tempestilli.

Il dirigente amaranto sarà presentato agli organi di informazione nella conferenza stampa che si terrà martedì 26 maggio alle ore 10 presso lo stadio “Oreste Granillo”.

Al fine di mantenere il distanziamento sociale previsto nei vari Dpcm emessi dal Governo, la conferenza si terrà in Tribuna Vip e non in sala stampa come consuetudine. Giornalisti, operatori e fotografi, dovranno presentarsi muniti di dispositivi di protezione.

I giornalisti dovranno accomodarsi nelle poltroncine contrassegnate, fotografi e operatori dovranno posizionarsi nelle zone indicate dalla società con apposita segnaletica. Cosi come richiesto dal Settore Sport della Città Metropolitana, il Club dovrà comunicare le generalità degli addetti ai lavori che prenderanno parte alla conferenza. L’adesione potrà essere confermata via mail all’indirizzo stampa@reggina1914.it oppure via messaggio al Responsabile della Comunicazione Giuseppe Praticò entro domenica 24 maggio alle ore 17.