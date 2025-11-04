Reggina: il programma degli allenamenti. Due sedute a porte chiuse
La settimana riparte dopo l'ennesima batosta e in un clima di forte contestazione
04 Novembre 2025 - 10:36 | Comunicato Stampa
AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 4 all’8 novembre presso il Centro Sportivo Sant’Agata:
martedì 04/11: ore 15
mercoledì 05/11: prevista doppia seduta, ore 10 e ore 15
giovedì 06/11: ore 10.30
venerdì 07/11: ore 10.30
sabato 08/11: ore 10.30
Le sessioni di allenamento saranno aperte al pubblico e agli operatori dell’informazione, fatta eccezione per quelle in programma nelle giornate di venerdì e sabato, che si svolgeranno a porte chiuse.