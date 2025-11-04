Reggina: il programma degli allenamenti. Due sedute a porte chiuse

La settimana riparte dopo l'ennesima batosta e in un clima di forte contestazione

AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 4 all’8 novembre presso il Centro Sportivo Sant’Agata:

martedì 04/11: ore 15

mercoledì 05/11: prevista doppia seduta, ore 10 e ore 15

giovedì 06/11: ore 10.30

venerdì 07/11: ore 10.30

sabato 08/11: ore 10.30

Le sessioni di allenamento saranno aperte al pubblico e agli operatori dell’informazione, fatta eccezione per quelle in programma nelle giornate di venerdì e sabato, che si svolgeranno a porte chiuse.