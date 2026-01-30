Reggina-Savoia: nuovo aggiornamento sul dato delle presenze al Granillo

La Reggina si prepara a vivere una delle partite più importanti di questa parte di campionato contro un Savoia che scenderà in campo con gli stessi obiettivi. I tifosi amaranto sono pronti a rispondere con una massiccia presenza al Granillo. Nonostante il maltempo che ha caratterizzato questi giorni, la caccia al biglietto per la sfida di domenica continua a crescere, testimoniando ancora una volta l’amore incondizionato dei sostenitori reggini per la loro squadra del cuore.

Il dato al momento segna 5.412 presenze, abbonati compresi, ed è in costante aumento. Un numero che, se le condizioni climatiche fossero state più favorevoli, probabilmente sarebbe stato ancora più alto sin dai primi giorni di apertura della vendita. Tuttavia, la determinazione dei tifosi reggini non si ferma nemmeno di fronte a un meteo che avrebbe scoraggiato chiunque. La città è pronta a rispondere, e l’entusiasmo cresce con il passare delle ore.

“5.412 hanno già risposto. Ora tocca a te. Scendi in campo con noi“, recita così il messaggio pubblicato dalla società sui propri canali social. Un invito diretto a tutti gli appassionati di calcio per non perdere l’occasione di essere presenti sugli spalti del Granillo, pronti a sostenere la squadra in una partita che, seppur non decisiva, si prospetta di grande importanza per il prosieguo del campionato.

La Reggina arriva alla sfida con il morale alto, reduce da una serie di nove vittorie consecutive che l’hanno portata a raggiungere il secondo posto in classifica, a sole due lunghezze dalla capolista. I tifosi sono consapevoli che il calore del pubblico può fare la differenza, e si stanno preparando a rispondere come solo loro sanno fare: con passione, calore e tanto sostegno alla squadra.

La Curva Sud sarà molto probabilmente gremita e colorata, con bandiere, sciarpe e striscioni pronti a creare un’atmosfera unica, gli ultras hanno già anticipato l’organizzazione di quella che sarà la coreografia. Serve una prova di forza e di unità per una squadra e per una città che, nonostante le difficoltà iniziali, continuano a lottare insieme per il sogno della promozione.

Anche i tifosi del Savoia hanno preso d’assalto il botteghino e in queste ore si parlava di biglietti quasi esauriti. 600 quelli messi a disposizione.