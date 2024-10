Reggina, separazione con il d.g. Martino

Il futuro è adesso. Dopo qualche settimana di calma piatta successiva al conseguimento della salvezza, iniziano a registrarsi le prime ‘scosse’ importanti in casa Reggina. La separazione con il tecnico Zeman ha dato il via ad una serie di riflessioni sul piano tecnico, gestionale ed economico. In attesa di capire chi sarà il tecnico nella prossima stagione, una figura di rilievo è pronta a salutare la società amaranto.

Il d.g. Gabriele Martino infatti, difficilmente proseguirà la sua avventura in riva allo Stretto. Evidenti e di dominio pubblico le motivazioni della separazione, dovuta ad una profonda divergenza di vedute con il presidente Praticò. ‘Sono ambizioso, penso ad una promozione in serie B nel giro di due anni’ aveva dichiarato il d.g. Martino, molto più contenute le idee di Praticò, che ha parlato a chiare lettere di un pareggio di bilancio da raggiungere, dimenticando le spese eccessive della scorsa stagione.

Da qui la separazione, che potrebbe diventare ufficiale nei prossimi giorni. Nel frattempo, con un comunicato la società amaranto ha assicurato come rimane ferrea la volontà di dare continuità al progetto, allo stesso tempo la porta nei confronti di eventuali acquirenti è spalancata. Di seguito il testo del comunicato.

“La famiglia Praticò pur di dare continuità al Calcio della prima squadra della Città, dall’agosto 2015 a giugno 2017, ha messo a disposizione le sue risorse umane e finanziarie frutto di decine di anni di lavoro.

Qualcuno, non conoscendo la situazione, parla di “pochi spiccioli”; purtroppo non è così! Ciò perché per mantenere la categoria si sono dovute affrontare problematiche, soprattutto finanziarie, di notevole rilevanza economica (tutto è documentato)”.

“Pertanto al fine di porre fine a tutte le parole “in libertà” che stanno incalzando confusamente, si informa che la famiglia Praticò mette a disposizione di eventuali acquirenti interessati, purché abbiano i requisiti morali che richiedono i tifosi e tutta la Città che ama i colori Amaranto, le proprie quote e le garanzie fideiussorie rilasciate alla Lega Pro indispensabili per raggiungere prima la salvezza e successivamente il 13° posto che ha permesso alla squadra di classificarsi a due punti dai play-off; oltre ai costi sostenuti nell’anno 2015/16 per garantire l’iscrizione e lo svolgimento del campionato di Serie D che si è concluso raggiungendo i play-off.

La famiglia Praticò, in ogni caso ed indipendentemente da quanto sopra, si dichiara – prosegue – disponibile a continuare a dare il proprio contributo per il raggiungimento delle migliori sorti della Reggina impegnandosi ad allestire per il campionato di Lega Pro 2017/18, una squadra che dia il miglior risultato possibile sul campo purché sia rispettato il pareggio di bilancio, obiettivo, anche questo primario ed indispensabile, per assicurare la continuità del calcio nella nostra Città.

Ulteriori informazioni saranno date in rapporto all’evolversi della situazione, fermo restando che la famiglia Praticò si impegna ad onorare, insieme ai soci disponibili, gli impegni assunti fino al 30/06/17.

Considerando la ormai prossima scadenza degli impegni finanziari e tecnici che la Società dovrà assumere per poter far fronte al prossimo campionato 2017/18 è indispensabile che ogni eventuale ed auspicato interesse di terzi si concretizzi entro il 25/06/17.

Auguriamo – conclude – sempre maggiori successi per la nostra “mamma” calcistica al grido di FORZA REGGINA E UNITI SI VINCE.