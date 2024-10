Reggina, settore giovanile: torna Falsini. A breve i nomi degli altri tecnici

“Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver affidato la panchina della squadra Primavera a Gianluca Falsini.

Per Gianluca si tratta di un ritorno a Reggio Calabria, nella città in cui conquistò due storiche salvezze nella massima serie, una delle quali in quel famoso spareggio di Bergamo. Le presenze totali in maglia amaranto per l’ex esterno sinistro furono 53, senza mai trovare la gioia del gol.

Partito da direttore tecnico del settore giovanile dell’Hellas Verona, ha guidato con buoni risultati gli Allievi Nazionali scaligeri e del Siena, prima del biennio di Empoli e della grande occasione con l’Under 16 della Roma”.

Si attendono a breve i nomi degli altri tecnici che guideranno le compagini Under 17-16 e 15. Mister Ferraro, Carella e Zito i nomi che circolano più insistentemente. Due ritorni ed una conferma.