Reggina: continua il silenzio. Non ci sarà la conferenza pre gara

La sconfitta casalinga con la Gelbison ha aperto una ferita profonda in casa Reggina. Un ko pesante, maturato davanti al proprio pubblico, che ha scatenato la dura contestazione della Curva Sud e messo in discussione l’intero progetto amaranto.

La scelta del silenzio

La società ha nell’immediato imposto il silenzio stampa a tutti i tesserati. Niente dichiarazioni, nessuna intervista e adesso neppure la tradizionale conferenza pre-partita. La linea è chiara: isolarsi dalle polemiche e provare a ritrovare equilibrio lavorando a porte chiuse al centro sportivo Sant’Agata.

Una situazione delicata

Il silenzio è lo specchio di un ambiente scosso. L’inizio di stagione, già zoppicante, rischia di complicarsi ulteriormente se domenica contro il Savoia dovesse arrivare un nuovo passo falso. Una possibilità che nessuno in casa amaranto vuole immaginare, ma che pesa come un macigno sulle spalle della squadra.

La prova di maturità

La speranza è che il silenzio possa trasformarsi in risposte sul campo. Servirà compattezza, determinazione e soprattutto una prestazione all’altezza della maglia. A Torre Annunziata non sarà semplice, ma la Reggina è chiamata a dare un segnale forte per non vedere già compromessa la stagione.