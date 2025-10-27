Reggina: la giornata storta di Blondett, la grande professionalità di Adejo

Quando mister Torrisi afferma che la Reggina è ancora malata, dice una verità che si tocca con mano. Perché è vero che dalla partita contro la Sancataldese si torna a casa con una vittoria, ma i problemi restano e sono profondi.

Va riconosciuto che il nuovo allenatore ha avuto il merito di ricompattare un gruppo sfaldato e sfiduciato. La squadra ha mostrato un atteggiamento diverso, più grinta, più voglia di lottare. C’è stata quella capacità di soffrire insieme, elemento che era completamente mancato sin dall’inizio di questa stagione. Ma ovvio che solo quello alla lunga non può bastare.

Leggi anche

Le cose che ancora non vanno sono troppe. Gli errori tecnici si ripetono, la gestione della partita lascia a desiderare. In superiorità numerica, la Reggina non è riuscita a chiuderla, anzi, ha finito per concedere campo agli avversari buttando via palloni lunghi e imprecisi.

Alcuni giocatori, poi, viaggiano a corrente alternata. Grillo e Di Grazia per esempio, calciatori di qualità e talento, hanno fatto una fatica enorme a entrare nel vivo del gioco. Ma la sorpresa negativa e inaspettata è arrivata da Blondett: una prestazione opaca, segnata da errori continui e da quell’ingenuità sul doppio giallo che ha riportato la parità numerica rischiando di rimettere tutto in discussione. Una giornata da dimenticare per lui.

Leggi anche

In conferenza stampa, Torrisi ha spiegato la scelta di non sostituirlo, ha risposto alle domande sugli Under e sulla prova di Montalto. Forse meno appariscente ma assolutamente efficace è stata, invece, la prova di Daniel Adejo: Partito dietro nelle gerarchie, il difensore ha dimostrato ancora una volta serietà e professionalità. Entrato con la solita concentrazione, è stato protagonista di un intervento difensivo decisivo passato inosservato. Domenica prossima probabilmente sarà titolare, complice la squalifica certa di Blondett. Su di lui mister Torrisi può sempre contare.