Reggina: mister Torrisi dopo la vittoria scrive il suo pensiero attraverso un post

Non c’è da esaltarsi per una vittoria sicuramente ottenuta di misura, sporca e al termine di una prestazione piena di sbavature. C’è invece da sottolineare una inversione di tendenza per quello che riguarda lo spirito e la voglia di portare a casa il risultato. Alfio Torrisi fa il suo esordio con un successo, ma è troppo esperto e profondo conoscitore della categoria per capire che il lavoro da fare è tanto e richiede tempo. Il nuovo tecnico ha comunque voluto manifestare la sua soddisfazione attraverso un post:

“Pur sapendo che il vento non sia favorevole l’importante è avere ben impresso in mente il

porto dove approdare e noi lo sappiamo bene”.

Buona la prima consapevoli di non avere fatto ancora nulla, ma la strada è quella giusta!!