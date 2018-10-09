“Oggi voglio condividere con voi queste foto che raccontano la storia di Gaetano uno dei soci del nostro Fans Club Ufficiale”. Laura Pausini annuncia così, in un post su Facebook, la collaborazione con un cantante reggino!

Gaetano Moragas, 20 anni, e il brano Nuevo

Si chiama Gaetano Moragas, 20 anni e ha una grande, grande voce che gli ha permesso di coronare il suo sogno. Gaetano ha partecipato ad una delle tante iniziative della Pausini per coinvolgere i suoi fan e così si è trovato a cantare con lei in uno dei brani di #FattiSentire, “Nuevo“.

“Organizziamo ogni anno iniziative che mi permettono di conoscerci da vicino e quest’anno lui ha cantato davvero con me!” prosegue la cantautrice che, da 25 anni a questa parte, fa battere il cuore degli italiani con le sue canzoni. Correva infatti l’anno 1993, quando una giovanissima Laura vinceva la sezione novità del Festival di Sanremo con “La solitudine“, canzone che ancora oggi viene passata in radio ed ascoltata anche dai più giovani che hanno cominciato a considerarla una canzone ‘storica’.

“Qualche anno fa – continua la cantautrice emiliana – un altro gruppo di iscritti ha partecipato al videoclip di “Benvenuto” che avevamo girato in Olanda. Due anni fa altri soci sono diventati i veri musicisti nella canzone #PerLaMusica, esiste anche il videoclip, andatelo a cercare e ci vedrete creare insieme la nostra canzone. Abbiamo ancora tante idee per il futuro, voglio ringraziare i ragazzi che lavorano nel Mio fans club, che è nella casa dove vivevo prima di vincere Sanremo, per mettermi in contatto con i soci e per farlo sempre con il cuore”.