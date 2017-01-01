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E’ reggino il primo bimbo calabrese del 2017

Pesa oltre tre chili ed è nato a mezzanotte esatta a Reggio Calabria: tutte le prime nascite del 2017 negli ospedali calabresi

01 Gennaio 2017 - 18:15 | di Pasquale Romano

Fiocco per il primo nato calabrese del 2017, venuto al mondo a Reggio Calabria

E’ un bimbo reggino, che pesa oltre tre chili, il primo nato in Calabria del 2017. Il piccolo è venuto alla luce a mezzanotte esatta (00.00) nel reparto maternità degli Ospedali riuniti di Reggio Calabria. Un secondo dopo la mezzanotte, nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Crotone, è nato un altro maschietto del peso di tre chili e venti grammi. Dopo poco meno di un quarto d’ora e, sempre ai riuniti di Reggio, ore 0.15, è stata la volta di un terzo bimbo, peso due chili e 480 grammi, mentre all’1.40, a Vibo Valentia, è venuto al mondo Leonardo che pesa tre chili e 800 grammi.

A distanza di qualche ora, alle 2.30 del primo dell’anno, al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, è nato Benito Lorenzo che pesa tre chili e 80 grammi mentre le prime nate del 2017 a Cosenza sono due femminucce: Giulia che pesa tre chili ed è nata alle 8.50 e Stefania, tre chili e 410 grammi, che è venuta alla luce alle 9:15.

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