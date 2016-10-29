Il reggino Rosario Canale farà parte di ‘Amici Casting 2016/2017’
Il cantautore reggino Rosario Canale tenta ancora l'ingresso nella scuola di Amici: il debutto di Amici Casting è fissato dal 31 ottobre su Real Time
29 Ottobre 2016 - 19:20 | di Redazione
di Laura Maria Tavella – Il cantautore reggino Rosario Canale ci riprova: anche quest’anno, l’artista tenterà l’ingresso nella scuola di “Amici”, il talent di Canale 5 condotto e ideato da Maria De Filippi, giunto quest’anno alla sedicesima edizione.
Rosario,famoso per la sue performance sonore con il gruppo “Kalavrìa“, in questi giorni è in radio con il brano “Ricorderai l’amore (Remember the love)” scritto,in collaborazione con altri autori, per il debutto di Marco Mengoni nel mercato discografico tedesco,in duetto con Grace Capristo.
Non solo: è anche uno degli autori della canzone “Infinite volte”, cantata da Lorenzo Fragola, in gara nella scorsa edizione del Festival di Sanremo.
Tutti a fare il tifo per questo giovane artista, dunque, nella nuova edizione di “Amici Casting”, in onda dal 31 Ottobre alle 13.50 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre).
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie