Reggio Bic, Cugliandro: ‘Obiettivo, arrivare al Natale con il sorriso’

La settimana di “riposo” legata alla Supercoppa non ha interrotto i ritmi della Reggio Bic. Al PalaCalafiore, infatti, il lavoro non si è mai fermato: la squadra di coach Antonio Cugliandro ha approfittato dei giorni senza partite ufficiali per preparare con attenzione la sfida di sabato 6 dicembre alle 16:00, quando in città arriverà la neopromossa Vicenza.

Una pausa solo sulla carta, come spiega lo stesso allenatore. “È stata una settimana come le altre. Abbiamo continuato a lavorare per migliorarci in vista dell’incontro contro Vicenza. Non è stata una pausa per noi, guardiamo sempre avanti”, afferma Cugliandro.

Contro Vicenza niente distrazioni

Il tecnico reggino invita alla massima cautela, consapevole che la sfida con i veneti nasconde più insidie di quanto dica la classifica.

“È una gara da prendere con le pinze. In Serie A nulla è scontato. Vicenza ha dimostrato di essere una squadra fastidiosa. Non dobbiamo sottovalutare l’avversario, anche se neopromossa. Tra noi e loro ci sono solo due punti di differenza, grazie anche alla loro vittoria contro Treviso. Dobbiamo restare concentrati e puntare al massimo del bottino”.

Due gare interne per chiudere al meglio il 2025

Il calendario offre alla Reggio Bic un’opportunità importante: due partite consecutive in casa. Dopo Vicenza, infatti, il 14 dicembre arriverà la Treviso. Un doppio appuntamento che potrebbe indirizzare il finale di anno.

“L’obiettivo è portare a casa quattro punti – ribadisce Cugliandro –. Vicenza e Treviso arriveranno entrambe al PalaCalafiore e vogliamo andare alle vacanze di Natale con il sorriso, guardando al nuovo anno con i migliori auspici”.

Le due gare permetteranno anche di verificare i progressi del gruppo: “Saranno partite importanti per valutare la nostra crescita, anche grazie al ritorno di Baz e al lavoro settimanale che stiamo portando avanti”, aggiunge il tecnico.

Dopo Natale torna il Trofeo BIC

Oltre agli impegni di campionato, il club è già proiettato al post-festività. La Reggio Bic, sostenuta dal lavoro dell’instancabile Delegato Fipic Calabria, Amelia Cugliandro, ha confermato l’organizzazione del Trofeo BIC, tradizionale torneo amichevole che si svolgerà subito dopo Natale.

“Amelia è sempre al lavoro, non ci fa mai mancare nulla. Il trofeo sarà una bella occasione per rompere il ghiaccio dopo le feste. I giocatori torneranno dalle famiglie e riprendere gli allenamenti non è mai semplice, quindi il torneo ci aiuterà a ritrovare subito il ritmo gara”, conclude Cugliandro.

La Reggio Bic si prepara così a un dicembre intenso, tra ambizioni di classifica, verifiche tecniche e l’atteso appuntamento del Trofeo BIC. Una chiusura d’anno che promette emozioni e che potrebbe dare slancio al 2026.