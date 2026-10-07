Coppa Italia, Nuova Igea-Reggina: le formazioni ufficiali. Si rivede Franchini
L'undici iniziale totalmente diverso rispetto a quello di Capaci
07 Ottobre 2026 - 14:11 | Redazione
Agli ordini del sig. Tavassi della sezione di Tivoli, coadiuvato dai guardalinee Cutillo della sezione di Nichelino e Forina della sezione di Roma 1, Nuova Igea Virtus e Reggina scenderanno in campo nelle seguenti formazioni.
NUOVA IGEA VIRTUS: De Giosa, Longo, Vacca, Martinelli, Iannello, Balsano, Acampa, Sangiorgi, Ferrara, Ciaramella, Torre. In panchina: Bongiovanni, Piovano, Cicirello, Joao Pedro, Tolomello, Sugamiele, Faccetti, Aiello, Tumminelli. Allenatore: Ferraro.
REGGINA: Madia; De Mori, Girasole D., Girasole R.; Specker, Franchini, Laaribi, Rotulo, Porcino; Alma, Jallow. In panchina: Lagonigro, Baldan, Fazio, Runza, Abonckelet, Macrì, Rossetti, Guida, Reis. Allenatore: Marchionni.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie