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Coppa Italia, Nuova Igea-Reggina: le formazioni ufficiali. Si rivede Franchini

L'undici iniziale totalmente diverso rispetto a quello di Capaci

07 Ottobre 2026 - 14:11 | Redazione

Reggina Cantalupa Simone Franchini ()

Agli ordini del sig. Tavassi della sezione di Tivoli, coadiuvato dai guardalinee Cutillo della sezione di Nichelino e Forina della sezione di Roma 1, Nuova Igea Virtus e Reggina scenderanno in campo nelle seguenti formazioni.

NUOVA IGEA VIRTUS: De Giosa, Longo, Vacca, Martinelli, Iannello, Balsano, Acampa, Sangiorgi, Ferrara, Ciaramella, Torre. In panchina: Bongiovanni, Piovano, Cicirello, Joao Pedro, Tolomello, Sugamiele, Faccetti, Aiello, Tumminelli. Allenatore: Ferraro.

REGGINA: Madia; De Mori, Girasole D., Girasole R.; Specker, Franchini, Laaribi, Rotulo, Porcino; Alma, Jallow. In panchina: Lagonigro, Baldan, Fazio, Runza, Abonckelet, Macrì, Rossetti, Guida, Reis. Allenatore: Marchionni.

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