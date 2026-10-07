Ponte sullo Stretto, Minasi: ‘Siamo alla svolta storica che la Calabria attendeva da decenni’

“Oggi è una giornata importante perchè si concretizza ciò che già da tempo era nell’aria e avevamo già preannunciato: quanto dichiarato dall’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, durante il suo punto stampa a Villa San Giovanni, è musica per le orecchie di tutti i cittadini calabresi e siciliani che sperano in un futuro migliore. Sentir confermare sul nostro territorio che l’istruttoria al CIPESS si concluderà entro ottobre e che i primi cantieri delle opere anticipate partiranno entro la fine dell’anno dimostra che siamo finalmente alla svolta storica che la Calabria attendeva da decenni”.

Lo dichiara la senatrice calabrese della Lega, Tilde Minasi, commentando le recenti dichiarazioni del vertice della società concessionaria in merito al cronoprogramma dell’opera.

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Minasi: “La Lega ha sempre creduto in questo progetto strategico”

“Il punto stampa di Pietro Ciucci a Villa San Giovanni conferma la totale concretezza del lavoro svolto in questi mesi dal Governo, dal Ministero delle Infrastrutture e dal nostro segretario e ministro Matteo Salvini” – afferma la senatrice Minasi. “La Lega ha sempre creduto, con impegno storico e incrollabile, in questo progetto strategico. Oggi le parole dell’amministratore delegato spazzano via ogni polemica ideologica: parliamo di un’opera con copertura finanziaria garantita, autorizzazioni europee ed esiti tecnici trasparenti che ci portano dritti verso la fase realizzativa”.

“Arrivare a questo risultato è stato possibile grazie a un percorso istituzionale e normativo imponente, che ha visto il progetto incassare, uno dopo l’altro, tutti i via libera necessari” ricorda la senatrice Minasi. “Dalla totale copertura finanziaria sancita dal DL Commissari al visto di legittimità della Corte dei Conti sull’Accordo di Programma, fino al parere dell’Autorità dei Trasporti. A questi si aggiungono l’ok fondamentale della Commissione UE sulla regolarità delle procedure di appalto, l’approvazione della Relazione IROPI da parte del Consiglio dei Ministri e il parere favorevole espresso all’unanimità dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul progetto definitivo. Un pacchetto blindato di autorizzazioni che certifica la solidità del lavoro fatto e spazza via ogni ombra”.

Le prime opere e il quadro economico da 13,5 miliardi

“Le prime opere che vedremo sul campo nelle prossime settimane” aggiunge Minasi “saranno fondamentali per la preparazione del territorio e della logistica. Dalle piste di cantiere ai campi base, fino al potenziamento delle reti idriche, la bonifica degli ordigni e lo spostamento dei sottoservizi, si tratta di lavori studiati per tutelare i cittadini e garantire la massima operatività”. “Allo stesso tempo” prosegue la parlamentare leghista “è motivo di grande orgoglio constatare la piena stabilità del quadro economico, fermo ai 13,5 miliardi di euro preventivati, senza alcun aumento di costo o di tempo per i cittadini”.

“Obiettivo apertura al traffico nel 2034”