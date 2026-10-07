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Ponte sullo Stretto, Salvini detta i tempi: ‘Cantieri al via tra 2026/27’

"Autorizzazioni permettendo si potrà partire già da questo 2026-2027" ha detto il ministro delle infrastrutture

07 Ottobre 2026 - 14:11 | Comunicato stampa

matteo salvini

Per il Ponte sullo Stretto di Messina, “autorizzazioni permettendo, si potrà aprire chiaramente i cantieri, cominciare a investire risorse vere non solo per la progettazione delle migliaia di tavole grazie agli ingegneri che stanno facendo un lavoro enorme, già da questo 2026-2027, con lavori previsti ultimati proprio tra 2032-2033”.

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo in videocollegamento all’assemblea di Federtrasporto.

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