Reggio, acqua non potabile in diverse zone della città. I chiarimenti del consigliere delegato Barreca

Acqua scura dai rubinetti, "l'Ipot del depuratore idrico di Gallina ha avuto un guasto importante ai filtri di depurazione", spiega Barreca. Nuovi controlli per ristabilire la potabilità

Ordinanza di divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e per il consumo umano nelle zone del Centro Storico di Reggio Calabria servite dai serbatoi Modena, S. Sperato, Trabocchetto, Santa Caterina, Lazzaretto e Condera, a seguito di disfunzione impianto di potabilizzazione del Menta.

ll consigliere comunale delegato all’idrico Franco Barreca, attraverso i social, spiega lo stato delle cose.

“Sto ricevendo telefonate da parte di amici, conoscenti ed utenti del servizio idrico per via del fatto che dai loro rubinetti esce acqua scura. La Sorical ha già avvisato la cittadinanza che l’Ipot del depuratore idrico di Gallina ha avuto un guasto importante ai filtri di depurazione, il guasto è stato risolto ed nel giro di poche ore l’acqua dovrebbe tornare chiara, non usatela per scopi alimentari per il momento.

Si procederà ad effettuare i controlli per il ritorno alla potabilita e saranno fatti successivi comunicati stampa”, le parole di Barreca.