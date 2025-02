Assistenti educativi a Reggio, Marziale: ‘La Metro City risolva il problema’

“In relazione alla vicenda degli assistenti educativi ed alla comunicazione operanti nell’ambito dell’area metropolitana reggina, ho ricevuto sollecitazioni dai dirigenti sindacali Stefano Princi, della Uiltemp, e Vincenzo Sera, della CislFp, che ho incontrato, apprendendo dagli stessi che l’ente preposto, la Città Metropolitana, non ha previsto per tempo le necessarie risorse volte a garantire l’erogazione del servizio ai ragazzi aventi diritto, come previsto dal Pei (Piano educativo individuale)”, è quanto dichiara il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale.