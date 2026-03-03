Italia vs Svezia a Reggio, benvenute Azzurre. Battaglia: ‘Grazie alla FIGC per averci scelto’ – FOTO

La Nazionale femminile di calcio italiana inizia il suo cammino per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2027 con una sfida di alto livello agonistico.

Martedì 3 marzo, infatti, le Azzurre -allenate da Andrea Soncin– affrontano la Nazionale femminile di calcio della Svezia nella prima gara di qualificazione; all’interno di un girone che comprende anche la Nazionale femminile di calcio della Danimarca e la Nazionale femminile di calcio della Serbia. La partita è stata programmata al nostro Stadio comunale “Oreste Granillo”.

Ad accogliere la delegazione azzurra a Reggio Calabria, ieri mattina nella visita programmata al Museo Nazionale, il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia assieme ad altre figure istituzionali del Comune nelle persone del consigliere delegato allo Sport Gianni Latella e dell’Assessore Paolo Brunetti.

Dopo i saluti del direttore del Museo della Magna Grecia Fabrizio Sudano, che ha aperto straordinariamente ed in via esclusiva il Museo per la particolare occasione, il sindaco Battaglia ha espresso gratitudine per la scelta della FGCI ricaduta sulla nostra città per una partita così importante ed ha colto l’occasione per rappresentare al meglio i nostri tesori ed il suo ruolo strategico di Reggio all’interno del Mediterraneo; quale città di cultura, interscambio culturale, pace ed accoglienza.

“Ringrazio anzitutto Fabrizio Sudano – ha dichiarato Battaglia- per l’ospitalità al Museo Nazionale della Magna Grecia, nel quale condividiamo un evento speciale come questo; grazie anche alla Federazione Italiana Gioco Calcio per averci scelto”. “Vi diamo il benvenuto nella nostra città augurandovi una bellissima giornata proprio in un luogo come questo, intriso di storia che racconta le nostre radici culturali millenarie – ha evidenziato il sindaco ff- e mi auguro che la vostra visita possa proseguire con la mostra Sfumature d’azzurro presso la Pinacoteca Civica comunale oltre che con una passeggiata sul lungomare di una città proiettata a divenire riferimento culturale per il Mediterraneo; città aperta -ha proseguito Battaglia- con progetti in cantiere che mirano a partorire la Reggio Calabria del futuro che preserva la memoria declinandola in senso contemporaneo”.

Il sindaco facente funzioni ha quindi rivolto i propri auguri alle Azzurre per la partita di oggi sicuro della calorosa accoglienza da parte della città.

Le atlete accompagnate da tutto lo staff tecnico, dall’allenatore e da Sara Gama -campionessa nelle più importanti società di calcio a 11 d’Italia e d’Europa e oggi capo delegazione della Nazionale azzurra- hanno poi avuto modo di visitare i Bronzi di Riace e la mostra tematica su Gianni Versace “Terra Mater – Magna Graecia Roots Tribute”, allestita negli spazi del Museo.

Tra Bronzi di Riace, Versace e calcio: il benvenuto a Reggio

La delegazione ha apprezzato in modo particolare questo connubio di moda, arte, archeologia e cultura; al quale oggi si è unito anche lo sport e, in particolare, il calcio di livello nazionale.

La visita della Nazionale femminile si è conclusa con un piacevole scambio di doni con le figure istituzionali presenti e l’augurio di una gioiosa vittoria per i nostri colori.