Reggio, il bergamotto spicca a ‘Scirubetta’: 6 gelatieri esaltano il re degli agrumi

Reggio Calabria ha celebrato il bergamotto al Festival del Gelato Artigianale Scirubetta. L’evento, ospitato sul Lungomare Falcomatà, ha confermato ancora una volta la capacità della città di unire tradizione, innovazione e qualità.

Grazie al lavoro del presidente Angelo Musolino e di tutto il direttivo, il festival ha offerto un’organizzazione impeccabile, con ospiti qualificati e i migliori professionisti del settore.

I maestri del gusto

Sei gelatieri, tra cui l’americana Kimberly Zanni, hanno proposto creazioni esclusive che hanno saputo valorizzare le note uniche del bergamotto. Tra i gusti presentati:

Settembre reggino di Mirco Enrico

di Mirco Enrico Tramonto sullo Stretto di Maurizio Errante

di Maurizio Errante Alba mediterranea di Natale Santoro

di Natale Santoro Cuore della Calabria di Kimberly Zanni

di Kimberly Zanni Luce e cacao di Fabio Marasti

di Fabio Marasti Mango Reggio di Erion Kaso

Nocciole, mandorle, cacao, miele, mango, vaniglia, latte, zucchero e panna hanno incontrato il bergamotto in ricette bilanciate, profumate e sorprendenti. Un lavoro di tecnica e creatività che, oltre a deliziare i palati, sostiene la filiera agricola reggina e rafforza il ruolo del gelato artigianale calabrese a livello internazionale.

Villa Arangea al Villaggio Scirubetta

Tra i protagonisti anche il Bar Villa Arangea, che allo stand n.7 ha presentato il suo nuovo gusto dedicato al bergamotto. Un invito alla scoperta e alla partecipazione, come sottolineato dal motto del festival: “Assaggia, scopri, vota il gusto del 2025”.

Il messaggio del team è chiaro:

“Siamo quasi alla fine, ma il bello continua! Oggi vi aspettiamo al Villaggio Scirubetta sul Lungomare Falcomatà, stand n.7. È il momento perfetto per scoprire il nostro nuovo gusto, godervi l’atmosfera e vivere la magia di questo evento unico. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: oggi l’ultima serata per gustare le tante prelibatezze”.

Un nuovo principe in città

Il festival sancisce un punto fermo: il bergamotto, già icona di Reggio Calabria, diventa da oggi anche il principe del gelato. Un trionfo di sapori che racconta la città, le sue eccellenze agricole e la maestria dei gelatieri che hanno saputo trasformare un agrume complesso in creazioni capaci di emozionare.