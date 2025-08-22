City Now

Bimba precipita dal balcone a Reggio, Marziale: ‘Vicini alla famiglia. Un grazie al personale medico-sanitario’

Reggio Calabria sotto shock: una bambina precipita dal settimo piano. La vicinanza del Garante per l’Infanzia Antonio Marziale

22 Agosto 2025 - 16:13 | Comunicato

Ospedale Gom

In riferimento al grave episodio verificatosi a Reggio Calabria, dove una minore è precipitata dal settimo piano di un edificio, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, esprime la propria vicinanza alla bambina e alla sua famiglia.

Le parole del Garante per l’Infanzia Antonio Marziale

“Si tratta di un evento drammatico che colpisce profondamente la comunità. In queste circostanze è fondamentale mantenere un atteggiamento di rispetto e riservatezza, in attesa che le autorità competenti ricostruiscano con chiarezza la dinamica dei fatti.

Come istituzione preposta alla tutela dei diritti dei minori – conclude Marziale – seguo con attenzione l’evolversi della situazione ringraziando i tempestivi soccorsi e il personale medico-sanitario per l’amorevolezza e la professionalità con le quali stanno aiutando la piccolina”.

