Bimba precipita dal balcone a Reggio, Marziale: ‘Vicini alla famiglia. Un grazie al personale medico-sanitario’
Reggio Calabria sotto shock: una bambina precipita dal settimo piano. La vicinanza del Garante per l’Infanzia Antonio Marziale
22 Agosto 2025 - 16:13 | Comunicato
In riferimento al grave episodio verificatosi a Reggio Calabria, dove una minore è precipitata dal settimo piano di un edificio, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, esprime la propria vicinanza alla bambina e alla sua famiglia.
Le parole del Garante per l’Infanzia Antonio Marziale
“Si tratta di un evento drammatico che colpisce profondamente la comunità. In queste circostanze è fondamentale mantenere un atteggiamento di rispetto e riservatezza, in attesa che le autorità competenti ricostruiscano con chiarezza la dinamica dei fatti.
Come istituzione preposta alla tutela dei diritti dei minori – conclude Marziale – seguo con attenzione l’evolversi della situazione ringraziando i tempestivi soccorsi e il personale medico-sanitario per l’amorevolezza e la professionalità con le quali stanno aiutando la piccolina”.