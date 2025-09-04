Atto intimidatorio all’ex cinema Orchidea, CGIL: ‘Offesa alla comunità reggina’

La CGIL Reggio Calabria Area Metropolitana esprime piena solidarietà e vicinanza al sindaco Giuseppe Falcomatà, ai lavoratori, all’impresa e ai tecnici impegnati nel cantiere dell’ex Cinema Orchidea, bersaglio di un nuovo atto intimidatorio.

«Un gesto vile e inaccettabile che rappresenta un’offesa all’intera comunità reggina», si legge nella nota del sindacato.

Segnali di allarme sul territorio

Per la CGIL, si tratta di segnali chiari di un risveglio delle organizzazioni criminali, che non possono essere sottovalutati. «Episodi del genere – sottolinea la sigla – hanno già frenato in passato lo sviluppo e la crescita sociale ed economica della nostra città. Per questo è fondamentale ribadire la necessità di costruire un argine forte e condiviso contro ogni forma di condizionamento mafioso».

L’appello alla comunità

Il sindacato richiama le istituzioni, le forze sociali e la cittadinanza a una reazione unitaria e determinata, capace di respingere ogni tentativo di intimidazione.

«Reggio Calabria deve continuare a percorrere la strada del lavoro, della cultura e della legalità, senza arretrare di fronte alla violenza».

Una rete di democrazia e partecipazione

La CGIL ribadisce infine che solo attraverso una rete solida di democrazia, partecipazione e responsabilità sarà possibile difendere e rilanciare il futuro della comunità reggina.

La nota è firmata dal Segretario Generale Gregorio Pititto.