Estate 2025, al MArRC la Filmmaster protagonista: in arrivo un nuovo spot per Reggio?

Si terrà domani martedì 20 maggio alle ore 11.00 nella Terrazza panoramica del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la conferenza stampa “Reggio Destinazione” con la presentazione del progetto di posizionamento e di marketing territoriale per la creazione di nuovi strumenti per il rilancio della promozione del territorio del Comune di Reggio Calabria.

Alla conferenza stampa prenderanno parte il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, l’Assessore alla Programmazione Carmelo Romeo ed il Chief Creative Officer di Filmmaster Alfredo Accatino.

Obiettivi e contenuti del progetto

Nel corso dell’incontro sarà illustrato lo studio strategico realizzato da Filmmaster, nell’ambito della programmazione Pn Metro Plus, con l’obiettivo di consolidare e potenziare l’attrattività della città a livello nazionale ed internazionale, per il miglioramento dei servizi, l’attrazione di investimenti, la destagionalizzazione e l’aumento dei flussi di incoming turistico per la Città di Reggio Calabria.

La progettualità realizzata ha rappresentato la base per le linee di indirizzo per la predisposizione del calendario dei festival e degli eventi già programmati per l’Estate Reggina 2025.

‘Reggio Destinazione’: in arrivo un nuovo spot per Reggio?

In attesa di scoprire l’oggetto della conferenza stampa di domattina, essendo la Filmmaster una società specializzata nella produzione di spot pubblicitari, è ipotizzabile che domani l’amministrazione comunale, insieme ai vertici della holding che dal 1976, ha realizzato oltre 3.500 spot, possa presentare proprio una nuova campagna pubblicitaria per Reggio Calabria che abbia come strumento pubblicitario principale proprio un video emozionante della nostra città.