Reggio, ex Cinema Orchidea al 40%: iter lavori, stato attuale e data fine cantiere – VIDEO

Ex Cinema Orchidea, mentre proseguono i lavori per la riqualificazione dello storico edificio posizionato sul più bel chilometro d’Italia, la nona commissione consiliare Controllo e Garanzia del Comune di Reggio Calabria, presieduta da dal consigliere Massimo Ripepi, convoca i tecnici del cantiere avviato nel giugno 2024.

A relazionare l’arch. Santo Antonino Coppola, il dott. Arturo Arcano, supporto al Rup e il direttore dei lavori dott. Scuncia.

"Il cantiere è stato avviato nel dicembre 2023 ma abbiamo dovuto sospendere le lavorazioni per via di alcuni sottoservizi che era necessario spostare da parte di Telecom ed Enel. Mentre Enel è stata tempestiva nel suo intervento, Telecom ci ha fatto attendere sei mesi – ha spiegato l'arch. Coppola nel corso del suo intervento in Commissione – La sospensione è stata lunga, dall'8 dicembre 2023 al giugno del 2024".

L’avvio dei lavori non è stato felice. Allo stop forzato per via delle tempistiche di Telecom, si è aggiunto un altro problema. L’ispettorato del lavoro ha sottoposto a sequestrato il cantiere per aver riscontrato alcune irregolarità. Risolto anche questo problema – prosegue l’arch. Arcano – abbiamo iniziato con la cantierizzazione, con la chiusura completa di via Palamolla e con la parziale chiusura del lungomare Via Vittorio Emanuele. Abbiamo riscontrato recentemente un problema con il palazzo attaccato all’immobile dell’Orchidea. Situazione che stiamo al momento verificando”.

Al momento il cantiere è al 40% dei lavori. Sono stati pagati i primi due ‘sal’ e si sta procedendo a contabilizzare il terzo ‘stato di avanzamento dei lavori’.

Concluse la fase di demolizione, ad esclusione della facciata esistente, vincolata dalla Soprintendenza, si è proceduto alla formazione dei pilastri.

“Costo dell’opera? L’intervento prevede una spesa di 4 mln di euro, 500.000 derivanti dai ‘Patti per il Sud’ e 3,5 sui fondi PNRR. Il fascicolo dell’Orchidea ha tutte le carte in regola”.

Quanto alle tempistiche, i tecnici contano di consegnare l’opera entro il 30 aprile 2026.

Presente all’interno dei locali di Palazzo San Giorgio, anche il direttore dei lavori ing. Fabio Sorrenti.

“La fase critica è stata superata, perchè una parte di struttura era interrata. Si è perso tempo nella fase demolitiva per la delicatezza dell’opera perchè era necessario operare cautamente con lavorazioni sistematiche e lente e non con mezzi pesanti. Abbiamo gettato di recente la piastra di fondazione e attualmente stiamo canalizzando. I pilastri del piano terra sono stati fatti e abbiamo rispettato i tempi. Entro i primi giorni di giugno si procederà al solaio secondo piano”.