Dante Alighieri, Falcomatà: ‘Impugneremo gli atti del Cda fantomatico’

“Salutiamo con soddisfazione l’intervento del Ministero dell’Università e della ricerca in merito alla modifica dello statuto dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, avanzata con tracotanza dall’autoproclamato Cda che non rappresenta la prestigiosa istituzione accademica, che l’ha bollata come priva di effetti”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.