Reggio Calabria Film Festival, grande successo per la serata finale della XX edizione: trionfa “La Colonna”

Si è conclusa tra applausi, grande cinema ed emozioni la ventesima edizione del Reggio Calabria Film Fest – Festival dello Stretto. Una serata finale ricca di premi, ospiti e momenti speciali che ha celebrato il traguardo dei vent’anni della manifestazione.

I premi della XX edizione del Reggio Calabria Film Fest

Nel corso del gran galà condotto da Marco Mauro, affiancato dal Direttore Generale Michele Geria e dal Direttore Artistico Gian Lorenzo Franzì, sono stati annunciati i vincitori del concorso Millennial Movie.

Il premio al Miglior Cortometraggio è andato a La Colonna di Antonio Cofano, mentre Simone Manetti si è aggiudicato la Miglior Regia per Goodbye Baghdad, film che ha visto trionfare anche Sergio Albelli con il Premio Leopoldo Trieste come miglior attore protagonista.

Il Premio Gianna Maria Canale per la miglior attrice è stato assegnato a Paola Tiziana Cruciani (Dov’è che ci siamo già visti?), mentre il Premio Speciale WIFTMI è andato a Luciana Zungri per Jungi Mundu.

Ludovica Nasti festeggia 20 anni insieme al Festival

Particolarmente toccante e festoso il momento dedicato all’attrice Ludovica Nasti, giurata del concorso Next Actor Calabria insieme a Nicola Nocella, Mary Calvi, Antonio Lange e Marcello Foti.

La giovane interprete è stata festeggiata sul palco per il suo 20° compleanno, un’emozionante coincidenza che la vede compiere gli anni esattamente come la ventennale storia del Festival.

Per lei è arrivato il Premio Bergamotto d’Argento.

Next Actor Calabria, premiati i giovani talenti

Spazio poi ai giovani talenti con il concorso Next Actor Calabria.

Ad aggiudicarsi la vittoria del contest sono stati Gabriele Staltari e Pasquale Mammoliti per il percorso Masterclass, mentre Ilaria Santacaterina si è aggiudicata la borsa di studio completa di due anni presso l’A.C.A. – Accademia Cinema Aperto della Hollywood & Partners e Fondazione Saint Michel nella persona del Presidente Maicol Colasanti.

Giampaolo Morelli ospite d’onore: “Vorrei girare il prossimo film a Reggio Calabria”

Super ospite d’onore della serata finale è stato Giampaolo Morelli, acclamato dal pubblico e insignito del Premio Bergamotto d’Argento e del Premio Boutique Rocca.

Durante l’intenso talk sul palco, l’attore e regista ha espresso parole di grande affetto e stima verso il territorio, rivelando il forte desiderio e l’intenzione di girare il suo prossimo film proprio a Reggio Calabria.

Cinema, cultura e ospiti per la chiusura del Festival

Tra le altre presenze di rilievo della serata, lo scrittore e poeta Michele Caccamo con la presentazione dell’opera Tau, In Segno d’Amore (scritta con Claudio Baglioni) e la proiezione del cortometraggio L’ultima seduta diretto da Elisabetta Rocchetti.

Quest’ultima è stata anche giurata del concorso Millennial Movie insieme alla Presidente di Giuria Annalisa Insardà, Gianni Rosato, Gianfranco Stellitano e Marianna Carroccio.

La serata si è conclusa con i tradizionali ringraziamenti alle istituzioni, agli sponsor e a tutto lo staff del festival.