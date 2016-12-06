Fotografie d'archivio e testi di poesia e cultura locale per un calendario che unisce la funzione pratica alla conoscenza della storia del territorio reggino

“Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi. Bisognano, signore, almanacchi?” Tutti ricordiamo il “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passegere” di Giacomo Leopardi e le considerazioni che il Recanatese vi svolge intrise di quel pessimismo di sfondo che costituisce la cifra interpretativa del pensiero di Leopardi.

Il calendario di Antonio Capua e l’incontro

Di tutt’altro genere il Calendario “Reggio Calabria fra immagini cultura e tradizioni” realizzato da Antonio Capua che sarà illustrato nel corso di un incontro promosso congiuntamente dall’Associazione Culturale Anassilaos, dall’Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile “garibaldina” di Motta San Giovanni e da Creative Print che si terrà martedì 6 dicembre alle ore 17,30 presso la Sala di San Giorgio al Corso con l’intervento dello stesso Antonio Capua, ideatore del calendario, di Carmelo Benedetto, Presidente e Fondatore dell’Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile “garibaldina” di Motta San Giovanni e della Prof.ssa Pina De Felice, Responsabile Sezione Poesia Associazione Anassilaos.

Alla base dell’elaborazione del progetto c’è la consapevolezza che l’essere a conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni di un territorio sia condizione indispensabile per uno sviluppo sociale positivo.

Immagini, cultura e tradizioni del territorio reggino

Il progetto propone infatti numerosi spunti di riflessione legati a immagini, cultura, detti e curiosità del territorio reggino di un tempo. Un documento ricco di immagini fotografiche, messe a disposizione dal dott. Bruno Amaddeo e tratte dalla sua collezione privata, e di testi mesi a punto dalla Prof.ssa De Felice, che costituisce un prezioso strumento di conoscenza della letteratura, della cultura e della storia del Reggino senza peraltro venire meno alla sua funzione di calendario e con una maggiore fiducia verso il futuro senza il pessimismo del poeta dell’Infinito “Quella vita ch’è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura.

Coll’anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero?