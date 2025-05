Reggio, prima riunione operativa per il nuovo direttore generale del Comune

Prima riunione operativa a Palazzo San Giorgio per il nuovo direttore generale del Comune di Reggio Calabria, Umberto Giordano, nominato con decreto lo scorso 30 aprile. L’incontro, presieduto dal sindaco Giuseppe Falcomatà, ha visto la partecipazione della segretaria generale Antonia Criaco e dei dirigenti di tutti i settori comunali.

Umberto Giordano, già in passato dirigente in diversi ambiti strategici dell’amministrazione – Finanze, Urbanistica, Cultura, Turismo e Ambiente – torna ora in un ruolo più ampio, con una visione gestionale complessiva.

Leggi anche

Un nuovo inizio per la macchina amministrativa

Durante l’incontro, il sindaco Falcomatà ha definito la riunione “propedeutica a un confronto sulle priorità amministrative” e l’ha considerata un momento importante anche per favorire una conoscenza reciproca con alcuni dei dirigenti in servizio.

“Una riunione fondamentale per ripartire con slancio e condividere visione e obiettivi con il nuovo direttore generale e i responsabili dei settori”, ha affermato Giuseppe Falcomatà.

La segretaria generale Criaco ha accolto Giordano con parole di collaborazione e fiducia, auspicando un lavoro di squadra efficace, soprattutto in vista delle sfide da affrontare entro la fine dell’anno.

Leggi anche

Le dichiarazioni di Umberto Giordano