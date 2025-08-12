Reggio, tutto pronto per l’inaugurazione di Piazza Milano

Grazie ad un finanziamento dell’Unione Europea, nell’ambito del Pnrr (per un importo complessivo di 990.000 euro) l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha realizzato un parco per la promozione di attività sociali culturali e sportive in piazza Milano.

L’intera area è stata interessata da interventi di riqualificazione: marciapiedi, aiuole, panchine, illuminazione, nuove alberature, una pista per la pratica dello skateboard, un parco giochi per bambini, un’area fitness inclusiva e non ultima un’area dedicata allo sgambamento dei cani. Un intervento strategico completo in ogni suo aspetto per consentire a cittadini di ogni età di godere momenti di relax e svago.



L’invito all’inaugurazione, rivolto alle realtà associative attive sul territorio cittadino e a tutta la comunità, è per martedì 12 agosto alle ore 19.