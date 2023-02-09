Reggio, torna la Caveja: la vera piadina romagnola in centro città

In via De Nava, a Reggio Calabria, torna la piadineria la Caveja. Un servizio di qualità che mancava ai residenti e ai cittadini del centro e della zona nord che, adesso, potranno tornare ad usufruire di gustosi pranzi e cene grazie alla storica impresa calabrese.

La Caveja, torna la piadineria in via De Nava

Aperta per la prima volta nel 1997, la Caveja affonda le sue origini nella tradizione romagnola con diverse attività sparse in tutto lo Stivale. Tutti l’hanno sentita nominare almeno una volta, ma in pochi ne conoscono il significato.

“Non è altro che un perno per trainare o frenare il carro o l’aratro. Un tempo questo era di legno (di solito bosso, acacia o sorbo), ma per quanto resistente finiva per consumarsi sotto la forza potente dei buoi. Così venne realizzato in metallo. Alla caveja era fissato un anello che serviva nella manovra di sgancio. Quell’anello, ondeggiando e sbattendo sul perno, causava un tintinnio. Divertiti da questo suono i contadini iniziarono a inserire sempre più anelli, così la caveja divenne anche il simbolo dell’anima canterina di Romagna”.

Piadine per tutti i gusti e non solo

Piadine per tutti gusti (66 per essere precisi) anche per gli amanti dei prodotti locali con la fantastica opzione “‘nduja”. Il locale del centro, gestito da personale con esperienza decennale nel settore, proporrà a reggini e turisti anche particolari varianti di piadina, a base, ad esempio, di kebab, hamburger, cotoletta, salsiccia, salmone, gamberetti, pollo e molto altro ancora.

I consumatori, inoltre, avranno la possibilità di creare la loro piadina sul momento, unica in base ai propri ai gusti.

Nella proposta culinaria de la Caveja di via De Nava, però, c’è molto altro ancora. Come i fritti misti accompagnati da rustici mignon ed insalate a base di carne e di pesce, perfetti sia per un pranzo al volo che per una cena senza impegno.

Maggiori informazioni

La Caveja è aperta tutti i giorni, esclusa la domenica, sia a pranzo che a cena. Dalle 12:00alle 15:00e dalle 18:30alle 23:00 (sabato 23:30).