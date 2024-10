Tour rifiuti, Marra (M.A.P.): “Amministratori troppo presi dalla campagna elettorale”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Presidente Pietro Marra del Movimento Autonomo Popolare, “Teatro Cilea e frasi oscene, pensiamo invece all’emergenza rifiuti in città”. Di seguito il testo integrale.

NOTA STAMPA

“Purtroppo ognuno di ogni possiede una dignità personale, certamente non è una bella immagine di città a chi ci vede dall’esterno anche perché sui social è scoppiata una vera bufera sul consigliere comunale delegato del Sindaco Giovanni Latella che se ritiene di non aver offeso nessuno con quella frase e atteggiamento e che quindi non vorrebbe dimettersi, non ci resta che aspettare i prossimi mesi quando andremo a votare.

Falcomatà e i suoi hanno tantissimi problemi da risolvere quindi non hanno tempo per gestire la frase “ ti mangiu u cori” anche perché con la discesa in campo del candidato Sindaco Saverio Pazzano che gli ruberà un bel po’ di voti stanno pensando che il ballottaggio è molto vicino;

da Sindaco uscente ha preferito chiudersi al Cilea per una relazione sui cinque anni di amministrazione da lui guidata anche perché in piazza ci sarebbero stati soltanto i suoi amici e stretti collaboratori con relative famiglie , ma questo non è bastato a placare gli animi di alcuni lavoratori AVR presenti all’interno.

Consiglio all’amministrazione comunale negli ultimi mesi rimasti di pensare all’emergenza rifiuti in città che provocherà alla fine tantissimi danni per l’ambiente e che l’attuale situazione igienico-sanitaria non è da sottovalutare , ma per l’amministrazione comunale è soltanto colpa dei “lordazzi”, anche perché è più facile buttare la colpa sui cittadini e non su se stessi visto il fallimento del “porta a porta”; è facile non passare a ritirare l’umido e saltare i turni quindi lasciare uno schifo davanti i portoni delle abitazioni per poi quando passare buttare tutto insieme , ma tanti cittadini non avendo più pazienza ( anche perché abbiamo le tariffe più alte d’Italia) preferiscono non aspettare e procedono al fai da te buttandola in giro per la città. Non è un gesto che giustifico anzi condanno, ma bisogna prevenire tutto ciò con un sistema se necessario di porta a porta differente e una gestione della differenziata che possa portare soldini nelle casse del Comune, ma di questo ne parlerò appena sarà pronto il nostro programma elettorale.

Intanto questa mattina è proseguito il nostro “tour rifiuti” in giro per la città soffermandoci nella zona dell’uscita autostradale San Leo visto che da entrambe le carreggiate è pieno di rifiuti di qualsiasi tipo e quindi andrebbe fatta una bella pulizia”.