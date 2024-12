MuseoinFest, Sudano: ‘Un Museo aperto alle forme artistiche più varie’. Il programma

l Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC) continua a celebrare le festività natalizie con il “MuseoinFest – Festival delle Arti”, una rassegna musicale che arricchisce il già ampio calendario di iniziative organizzate dal Museo per questo periodo dell’anno. Dopo l’inaugurazione del programma natalizio con lo spettacolo di luci e le voci bianche del coro Mater Dei dello scorso 8 dicembre, il Museo si prepara ora a offrire il primo grande appuntamento musicale della rassegna: sabato 21 dicembre, alle ore 21:30, presso la piazza Orsi sita all’interno del Museo, Sergio Cammariere sarà il protagonista di una serata all’insegna della musica. L’artista – affiancato da Giovanna Famulari al violoncello e Daniele Tittarelli alla tromba – darà vita a un concerto che fonde jazz, ritmi latini e sudamericani con la sua intensa e raffinata espressività. Una performance pensata per esaltare l’armonia tra le diverse forme d’arte e per avvicinare il grande pubblico al Museo come luogo di incontro e scoperta.

Un festival che valorizza il MArRC e il territorio

Il “MuseoinFest – Festival delle Arti” è un progetto che punta a consolidare la vocazione del MArRC come luogo vivo e aperto alla comunità, capace di abbracciare le molteplici sfaccettature dell’arte e creare dialoghi significativi tra le varie discipline.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato il Direttore Fabrizio Sudano – è rendere il Museo un luogo accogliente, vivace e capace di dialogare con tutti, dove il patrimonio storico e archeologico possa incontrare la contemporaneità e parlare a un pubblico sempre più ampio. Eventi come questo sono fondamentali per rafforzare il legame con il territorio, trasformando il Museo in un punto di riferimento culturale e in uno spazio vivo per la comunità. Allo stesso tempo, l’obiettivo è quello di trasmettere una visione più internazionale del MArRC, come dimostra la presenza di artisti di grande rilievo, da Sergio Cammariere al gruppo gospel Vincent Bohanan & The Sound of Victory, che quest’anno arricchiscono la nostra proposta con la loro arte”.

“Sono fiero di trovarmi nel museo dove sono esposti i bronzi di Riace, il ricordo di quel ritrovamento mi rimanda indietro con il pensiero, di quando vivevo a Crotone e respiravo l’aria della Magna Grecia, nel mio luogo del cuore che è Capocolonna” ha dichiarato il cantautore Sergio Cammariere.

La rassegna prosegue con il concerto del celebre gruppo gospel americano Vincent Bohanan & The Sound of Victory – vincitore di prestigiosi riconoscimenti internazionali – che darà seguito anche al ricco calendario natalizio e che si terrà il 26 dicembre 2024 alle ore 18:00 sempre in Piazza Orsi, offrendo al pubblico un’esperienza unica grazie alle travolgenti sonorità della musica gospel, soul e blues.

E ancora, il 27 dicembre 2024 la rassegna si arricchisce con un evento che unisce letteratura e musica, tappa della VI edizione del Balenando in Burrasca Festival: il reading di Matteo Tarasco tratto dal libro La Fame, accompagnato dalle musiche dal vivo di Antonio Aprile, porterà il pubblico in un viaggio emozionante tra parole e suoni, alle ore 17:30, sempre all’interno degli spazi del Museo.

Domenica 5 gennaio 2025 sarà invece la volta di “Zoé, il principio della vita”, un evento spettacolare del “Piccolo Nuovo Teatro” di Bastia Umbra, a cura del Teatro Urbano: testi suggestivi, artisti di strada, danza aerea e su trampoli, giocoleria, macchine sceniche e molto altro rappresenteranno la chiusura ufficiale di MuseoinFest – versione invernale nella suggestiva cornice di Piazza De Nava.

Questi appuntamenti rappresentano solo una parte del ricco calendario natalizio del MArRC, che proseguirà fino al 5 gennaio 2025 con una serie di eventi pensati per coinvolgere persone di ogni età, promuovendo il Museo come un luogo di pluralità, dialogo e partecipazione.

Grazie all’impegno di Claudia Ventura, funzionario responsabile dell’Ufficio Valorizzazione, e la collaborazione di Ruggero Pegna, per la Show Net srl, “MuseoinFest – Festival delle Arti” è un omaggio alla bellezza della musica, del teatro e delle arti performative, ma anche un’occasione per scoprire il Museo in una veste inedita e accogliente. L’obiettivo è quello di rendere il MArRC sempre più vicino al territorio e al tempo stesso proiettato in una dimensione internazionale, capace di attrarre e appassionare un pubblico sempre più vasto.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del Museo www.museoarcheologicoreggiocalabria.it.