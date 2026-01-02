Reggio, ecco ‘Oltremoda’: la città si trasforma in passerella tra cultura, spettacolo e identità

Un doppio appuntamento promosso e finanziato dalla Città Metropolitana di Reggio in collaborazione con Comune e MArRC, e realizzato da Totem. Prevista la presenza di ospiti d’eccezione

La creatività e l’estro della moda non come una semplice sfilata, ma come dispositivo culturale capace di raccontare il territorio e le sue radici magnogreche in chiave contemporanea. Nasce con questo obiettivo “Oltremoda”, il grande evento in programma il 3 e 4 gennaio 2026 che vedrà Reggio Calabria protagonista di una due giorni di convegni, spettacolo e narrazione urbana.

L’iniziativa, realizzata da Totem S.r.l., è promossa e finanziata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, in stretta sinergia con il Comune di Reggio Calabria e il Museo Archeologico Nazionale (MArRC).

Il progetto unisce i luoghi iconici della città in un unico racconto integrato. Si parte venerdì 3 gennaio alle ore 17:00 presso il Museo Archeologico Nazionale con il convegno “Cultura, Moda e Territorio”. Un momento di approfondimento sul ruolo del fashion system come linguaggio identitario, che vedrà la partecipazione straordinaria di Manuela Arcuri e dialogherà idealmente con l’eredità culturale della Magna Grecia.

Secondo appuntamento in programma sabato 4 gennaio alle ore 19:00. Il Teatro “Francesco Cilea” e il Corso Garibaldi si trasformeranno in un palcoscenico diffuso. Il format prevede uno spettacolo che inizia all’interno del teatro per poi “rompere” la quarta parete: la sfilata attraverserà il foyer e proseguirà all’esterno, trasformando il corso cittadino in una vera e propria passerella urbana.

Sotto la direzione artistica di Natalia Spanò, “Oltremoda” vanta un parterre di ospiti di rilievo nazionale che uniranno moda, musica e intrattenimento: La serata del 4 gennaio sarà condotta da Beppe Convertini. Tra gli ospiti e testimonial figurano Manuela Arcuri, Francesca Tocca, Alex Belli e le incursioni comiche di Uccio De Santis. La parte musicale sarà affidata alla voce di Alberto Urso.



L’evento mira a rafforzare il posizionamento turistico e culturale di Reggio Calabria, favorendo l’incontro tra brand nazionali ed eccellenze creative locali e offrendo alla città un’esperienza immersiva tra proiezioni, ledwall e performance artistiche.