Salone dello studente, Marino: “Non abbiate paura di affacciarvi al futuro”

Il consigliere metropolitano Demetrio Marino, delegato a Rete Scolastica, Istruzione, Università e Ricerca nella squadra di governo del sindaco Giuseppe Falcomatà, è intervenuto nel corso del “Salone dello studente” che, nella giornata di ieri, si è svolto in Piazza Italia e nei Palazzi storici San Giorgio ed Alvaro, sede rispettivamente di Comune e Città Metropolitana.

L’invito rivolto da Marino ai ragazzi, accorsi a centinaia alla manifestazione che li guiderà verso la scelta del loro cammino universitario, è stato di incoraggiamento e speranza:

Marino ha aggiunto:

«Come Istituzione noi abbiamo il compito di mettervi nelle migliori condizioni possibili per potere assolvere al vostro compito di studenti. Nei mesi appena trascorsi abbiamo messo a regime un programma, preciso e dettagliato, che ci ha consentito di consegnare edifici e palestre, in tutto il territorio metropolitano, che potessero rispondere alle esigenze del circuito completo che ruota intorno al “pianeta scuola”. Ci siamo impegnati al massimo per quelle che sono le nostre deleghe e responsabilità. Nulla è stato lascito al caso e, nonostante le difficoltà che spesso si possono incontrare mentre si perseguono obiettivi così delicati ed importanti, non abbiamo davvero nulla da recriminare».

Il consigliere metropolitano, come padre si rivolge ai figli, ha detto:

«Ecco perché è fondamentale non perdere mai di vista la meta, consapevoli che non sempre la vita risponde a quelle che sono le nostre aspettative. Per questo motivo, non bisogna mai demordere e procedere in maniera ostinata al raggiungimento di un traguardo fondamentale per ogni società: l’essere uomini e donne dalla schiena dritta, operosi, onesti e coscienti dei propri limiti e delle proprie possibilità nella certezza che le persone migliori non lesino sforzi e non vivono di rimpianti».