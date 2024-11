Reggio Calabria – Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2015

Prima uscita pubblica del ing. Francesco Russo nuovo assessore alla logistica della Regione Calabria all’apertura della edizione 2015 di european mobility week, progetto europeo di sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni di una mobilità sostenibile. La Città di Reggio Calabria, su iniziativa del Sindaco e dell’Assessorato Mobilità e Smart City e in collaborazione con gli Assessorati Politiche Comunitarie, Istruzione e Ambiente, con l’Europe Direct, ATAM e Legambiente e di aziende e associazioni partner aderisce all’edizione 2015 della SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, condividendone gli obiettivi, svolgendo un ruolo di coordinamento e di supporto delle iniziative e degli eventi attuati sul territorio comunale, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e specifiche azioni a carattere locale.

L’incontro è stato il primo degli eventi in calendario ed è stato organizzato dal LAST (Laboratorio analisi dei sistemi di trasporto) di Reggio Calabria nella sede dell’ordine degli ingegneri di Reggio Calabria e in presenza del Presidente dell’Ordine Francis Cirianni e degli esperti docenti del DIIES Prof. Antonino Vitetta, Giuseppe Musolino e Paola Panuccio della Università Mediterranea di Reggio Calabriae Massimo Di Gangi DICEAMA Università di Messina, .

L’Assessore ha esortato gli ingegneri e i professionisti presenti ad aggiornarsi sulla tematica Smart Mobility e partecipare al processo di pianificazione della Smart City tenendo conto dei piani europei (Libro Bianco, Ten-t, TMNT, RFC, Smart City) dichiarando:<< Dobbiamo avviare progetti di ingegneria avanzata, ma si può fare solo coinvolgendo i grandi investitori. I big player dell’innovazione della Silicon Valley producono quanto tutto il Pil della Spagna.>>

La Silicon Valley è la parte meridionale dell’area metropolitana della Baia di San Francisco, sostanzialmente coincidente con la Santa Clara Valley nella Contea di Santa Clara, California. Fu chiamata “Silicon” per la forte concentrazione iniziale di fabbricanti di semiconduttori e di microchip (entrambi basati sul silicio), che funsero da polo attrattore per l’insediamento successivo di aziende di computer, produttori di software e fornitori di servizi di rete.

Oggi l’area anche grazie a una forte collaborazione con le università ospita migliaia di aziende ad alta tecnologia sono situate nella Silicon Valley. Le principali includono Facebook, Google, Microsoft; Cisco.. (Fonte: Wikipedia)

Le sfide del futuro? Smart mobility e City logistic per una migliore vivibilità e circolazione di merci e persone.

I costi del traffico? 80 Miliardi di euro all’anno per i costi da congestione a livello europeo ha dichiarato il Direttore del Last Ing.Corrado Rindone a cui si aggiungono i costi degli incidenti stradali, dell’inquinamento atmosferico.

Questo il commento dell’Assessore di Reggio Calabria Agata Quattrone: “ottima la prima giornata dedicata ai professionisti della città che ha visto partecipare ingegneri, architetti, economisti, imprenditori e associazioni! Ora il programma continua con giornate dedicate a grandi e piccini su bici, piedi, di corsa e in FitWalking e si chiude il 22 con l’inaugurazione del Bibliobus Biblioteca itinerante della città di Reggio Calabria. Un ringraziamento speciale a tutte le associazioni culturali, sportive, gli artisti, le imprese che hanno sostenuto il progetto. Per seguirci online è stata creata una pagina dedicata ”

Come partecipare? è sufficiente presentarsi ai punti di partenza indicati nel programma, possibilmente con abbigliamento comodo: scarpe da tennis, acqua e cappellino. Ecco solo alcuni degli eventi in programma:

19 Settembre “Università in corsa 2015” corsa non agonistica di studenti universitari e non…Organizzata dal CUS – Centro Universitario Sportivo RC (a partire dalle 8:30 presso Lab.Noel – Lungomare Falcomatà)

19 Settembre “Instawalk….Foto in Bus” passeggiata fotografica a bordo di un bus ATAM (partenza dall’Arena dello Stretto alle ore 17.00)

Iscrizioni; https://www.facebook.com/events/1104971716199254/

20 Settembre “Walking4Life” passeggiata a tappe organizzata da Calabria Fit Walking. Introduce l’iniziativa la Dott.ssa Novella Luciani (Min. Salute) – (partenza dalla Villa Comunale alle ore 9.00)

20 Settembre “Bicincittà e non solo…” bici raduno a cura del Circolo di Legambiente Reggio Calabria (partenza dal Piazzale dell’Istituto Comprensivo Boccioni – Gallico alle ore 8.30 fino a Punta Pellaro. Altri punti di incontro: Stazione Santa Caterina alle ore 9.00 circa; zona industriale OMECA alle ore 9.45 circa)

22 Settembre “Villaggio della Mobilità” luogo per nuove concezioni di mobilità urbana- momenti di studio e stand espositivi con Legambiente, Monithon Calabria, Pluservice, Flashbike

in particolare i ragazzi di Monithon Calabria, esperti di opendata realizzeranno il monitoraggio civico del circuito di piste ciclabili nel Comune, che verrà inserito nel portale nazionale di opendata Monithon, un’iniziativa indipendente di monitoraggio civico dei progetti finanziati dalle politiche di coesione.

22 Settembre “Giretto d’Italia” – Bike to School organizzato da Legambiente (Check Point Ponte della Libertà dalle ore 08.00 alle ore 10.00)

22 Settembre la giornata si conclude in bellezza con “Progetto Annibale” Collegamento Skype nazionale per il lancio da parte delle Città del progetto saranno presenti G. Meduri (Min. Ambiente) e V. Pulieri (Euromobility) (ore 11:30 Scuola Falcomatà Archi) a seguire inaugurazione con le istituzioni, ATAM, gli Editori e la Biblioteca Comunale del nuovo servizio BiblioBus (Biblioteca itinerante per la città di Reggio Calabria) che il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha definito: “un grande regalo per la città”.