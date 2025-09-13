Reggio, aperta la short list per l’assistenza scolastica. Nucera: ‘Investiamo sul capitale umano’

Le cooperative sociali Adiss Multiservice, Sirio, Baby Garden e Raggio di Sole, affidatarie del servizio di Assistenza Educativa Scolastica per Alunni Disabili, hanno avviato le procedure per le candidature e l’inserimento in una short list di professionisti qualificati.

L’obiettivo è creare un bacino di figure idonee a garantire la continuità del servizio nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Reggio Calabria, anche in caso di sostituzioni durante l’anno scolastico.

Inclusione scolastica e sociale al centro

La short list punta a individuare personale specializzato capace di supportare alunni con disabilità, offrendo un servizio essenziale per la loro inclusione scolastica e sociale.

«Le politiche sociali devono essere costruite dal basso, con un approccio partecipativo che coinvolga i cittadini per capire cosa non funziona e cosa va implementato», sottolinea Lucia Anita Nucera, assessore al Welfare.

Programmazione e capitale umano

L’assessore Nucera ha inoltre ricordato l’impegno dell’amministrazione nel rafforzare i servizi di assistenza:

«Abbiamo costruito un sistema di welfare che non si limita a tamponare le emergenze, ma che investe sul capitale umano e sulla coesione sociale. Abbiamo messo massimo impegno per una programmazione più efficace, attenta alle fasce svantaggiate, e per migliorare i servizi e l’assistenza».

Modalità di candidatura

Le candidature possono essere presentate entro le ore 23:00 del 30 settembre 2025.

Le domande di iscrizione e i dettagli sui requisiti richiesti sono disponibili:

sui siti internet delle cooperative sociali coinvolte;

sul sito del Comune di Reggio Calabria.

Si invitano tutti i candidati in possesso dei requisiti a presentare domanda nei tempi stabiliti.