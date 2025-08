Stati Generali del Sud di Forza Italia, Milia: “Successo enorme, grazie all’on. Cannizzaro”

“Gli Stati Generali del Sud si sono conclusi con un successo che va ben oltre ogni aspettativa, sia in termini di partecipazione che di qualità del confronto politico, nonché in termini di ritorno d’immagine per la Calabria, che ancora una volta si è contraddistinta ponendosi come modello a livello nazionale, sulla falsariga del governo regionale e della deputazione.

Come Segretario regionale di Forza Italia Giovani Calabria, non posso che essere orgoglioso per il ruolo determinante dei ragazzi della segreteria giovanile nella riuscita di questo straordinario evento. Voglio ringraziare di cuore il nostro Segretario regionale Francesco Cannizzaro, promotore e anima di questa tre giorni, per il sostegno costante e la fiducia riposta nel movimento giovanile: il suo ringraziamento commosso, nel discorso finale, ai giovani forzisti vale più di qualsiasi riconoscimento”.

A dichiararlo in una nota il Segretario regionale di Forza Italia giovani, Federico Milia, al termine della tre giorni degli Stati generali del Sud, che ha visto i giovani militanti in prima linea nell’organizzazione dell’evento.

Il ruolo attivo dei giovani nell’organizzazione

“Dall’accoglienza al desk al servizio in sala durante panel e incontri, i ragazzi hanno partecipato attivamente, contribuendo con l’entusiasmo che li contraddistingue all’ottima riuscita dell’evento e dimostrando, ancora una volta, cosa significa fare politica con spirito di servizio.

Per questo il mio grazie va principalmente ai ragazzi della Segreteria di Forza Italia giovani, guidati dal coordinatore Giuseppe Camera che, con l’energia, il sorriso e l’impegno di sempre, sono stati fondamentali per il successo dell’evento”.

Lo sguardo verso le prossime elezioni regionali

Con la conclusione degli Stati Generali, il movimento giovanile guarda ora alla prossima sfida delle elezioni regionali: