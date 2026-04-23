Street Food 2026, Versace: ‘Colori e sapori che raccontano l’anima della Città Metropolitana’
"Il cibo di strada non è solo gusto e creatività, ma anche cultura, identità e incontro tra persone" così Versace
23 Aprile 2026 - 08:43 | Comunicato Stampa
“È un evento che cresce e si consolida nella cultura gastronomica reggina. L’edizione dello Street Food di quest’anno avrà una giornata in più rispetto allo scorso anno, proprio per dare massimo respiro alla celebrazione dei piatti e delle pietanze simbolo della cucina nostrana e dell’area dello Stretto in generale”.
Sono queste le parole del Sindaco Metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, durante il momento inaugurale della Kermesse gastronomica sul Lungomare Falcomatà.
“Vedere così tanta gente al Food Village – ha aggiunto – è la dimostrazione tangibile che ci avevamo visto giusto, già lo sorso anno, quando avevamo deciso di puntare su un grande evento, in grado di generare entusiasmo e partecipazione e, soprattutto, rilanciare l’immagine della città a livello nazionale. Perché come ho già avuto modo di dire, il cibo di strada non è solo gusto e creatività, ma anche cultura, identità e incontro tra persone. Pertanto, siamo estremamente orgogliosi del fatto che Reggio Calabria, per 5 giorni, sarà il cuore pulsante del gusto grazie ad un evento pensato per esaltare l’eccellenza culinaria del territorio e della filiera produttiva che interessa anche altre regioni del Paese”.
“Non è infatti una scelta di secondo piano – ha concluso il Sindaco Versace – quella di ospitare Giornalisti e food blogger di tutta Italia, attraverso un press tour organizzato per valorizzare le aziende locali specializzate nella produzione di vino, olio e formaggi per far scoprire, con il suo brand territoriale “Animautentica”, le località di interesse storico e culturale della città metropolitana di Reggio Calabria. Perché con un’idea ben definita di marketing territoriale, ‘il ‘Reggio Calabria Street Food Fest’ riesce a promuovere il cibo di qualità, ma anche il patrimonio culturale reggino che fa da cornice ad un grande evento che mette assieme sapori e bellezze della nostra terra”.
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