Street Food 2026, Versace: ‘Colori e sapori che raccontano l’anima della Città Metropolitana’

Sono queste le parole del Sindaco Metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, durante il momento inaugurale della Kermesse gastronomica sul Lungomare Falcomatà.

“Vedere così tanta gente al Food Village – ha aggiunto – è la dimostrazione tangibile che ci avevamo visto giusto, già lo sorso anno, quando avevamo deciso di puntare su un grande evento, in grado di generare entusiasmo e partecipazione e, soprattutto, rilanciare l’immagine della città a livello nazionale. Perché come ho già avuto modo di dire, il cibo di strada non è solo gusto e creatività, ma anche cultura, identità e incontro tra persone. Pertanto, siamo estremamente orgogliosi del fatto che Reggio Calabria, per 5 giorni, sarà il cuore pulsante del gusto grazie ad un evento pensato per esaltare l’eccellenza culinaria del territorio e della filiera produttiva che interessa anche altre regioni del Paese”.