Reggio, il turismo diventa sempre più ‘smart’: arriva l’app ViviScilla

Arriva la piattaforma digitale del Comune di Scilla per fornire servizi a cittadini e turisti

Vivi Scilla! Non è solo l’invito a visitare la splendida cittadina della costa tirrenica calabrese, famosa ormai in tutto il mondo, ma a usufruire dei servizi che da qui a breve saranno resi disponibili attraverso la piattaforma digitale voluta dall’Amministrazione comunale per offrire servizi più efficienti e rendere più vivibile Scilla.

Da oggi l’App “ViviScilla”, disponibile sia per dispositivi Android che Apple, consente di pagare i minuti effettivi di sosta sulle strisce blu direttamente dal proprio smartphone o acquistare uno degli abbonamenti previsti (giornaliero, settimanale, quindicinale e mensile).

Con ViviScilla è possibile pagare il parcheggio a Marina Grande, Chianalea e Favazzina tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 8:00 alle 24:00 esponendo il tagliando “Io pago con ViviScilla” che potrà verrà inviato per email alla prima registrazione o richiesto sull’App.

L’applicazione è rivolta a garantire ai cittadini una migliore fruizione del servizio pubblico di mobilità locale e rappresenta un essenziale indicatore nel punteggio relativo alle Smart City e nella classifica nazionale sulla qualità della vita.

Oltre al pagamento del parcheggio, presto saranno resi disponibili altri servizi, come l’acquisto dei biglietti per l’ingresso al Castello e per l’utilizzo dell’ascensore che collega la Marina all’affaccio panoramico di Piazza San Rocco e tanto altro ancora.