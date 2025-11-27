Reggio, fortunato giocatore incassa 25mila euro con un ‘Gratta e Vinci’
Il colpo è andato a segno in una tabaccheria cittadina
27 Novembre 2025 - 14:45 | Comunicato Stampa
Calabria a segno con il Gratta e Vinci “Nuovo 20x”. Nell’ultima settimana, riporta Agipronews, a Reggio Calabria è stato centrato un colpo da 25mila euro presso la tabaccheria via Reggio Campi II Tronco snc.
La spesa per il gioco in Calabria e provincia
Il settore del gioco è in una fase di sostanziale stabilità nei punti vendita attivi in Calabria. Secondo i dati elaborati da Agipronews, nel 2024 la spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) è rimasta ai livelli dell’anno precedente, pari a circa 450 milioni di euro.
In crescita, invece, le lotterie istantanee, passate dai 77 milioni del 2023 agli 83 milioni del 2024 (+7,7%). Leggero aumento anche della spesa nei punti vendita in provincia di Reggio Calabria: nell’ultimo anno è stata raggiunta la quota di 145 milioni di euro, in aumento del 3,5% rispetto ai 140 milioni dell’anno precedente.